Emet heyetinden yazar Gülten Dayıoğlu'na taziye ziyareti

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, eşi Cevdet Dayıoğlu'nu kaybeden dünyaca ünlü çocuk kitapları yazarı Gülten Dayıoğlu'na taziye ziyaretinde bulundular.

19 Ağustos 2021 de yapılan Avukat Cevdet Dayıoğlu'nun cenaze merasimine İhale nedeniyle katılamadığını belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Hemşerimiz, Gülten ve Cevdet Dayıoğlu çiftinin Gazi Emet'imiz için anlam ve değeri çok büyüktür. İlçemizde gerek kütüphane kurulması, gerekse öğretmenevi yapımında maddi manevi birçok emekleri olan çiftimizden değerli abimiz Avukat Cevdet Davutoğlu'nun vefatı bizleri de derinden üzmüştür. İlçe Kaymakamımız Hasan Çiçek ve AK Parti İlçe Başkanımız Süleyman Ciner ile birlikte dünyaca ünlü yazarımız Gülten Dayıoğlu'nu İstanbul'da ziyaret ederek taziyelerimizi sunduk. İlçe halklarımızın taziye ve selamlarını ilettik. Tekrar merhum Avukat Cevdet Dayıoğlu'na yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz "dedi. - KÜTAHYA

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