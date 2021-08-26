Emet Doğanlar köyünde aşure etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emet Doğanlar köyünde aşure etkinliği

Emet Doğanlar köyünde aşure etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Doğanlar köyünde Muharrem ayı dolayısıyla muhtarlık tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Doğanlar köyünde Muharrem ayı dolayısıyla muhtarlık tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, İlçe Nüfus Müdürü Osman Aydın, İlçe Müftüsü İsmail Çınar, Belediye Başkan Vekili Murat Uyanık, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, "Bütün İslam dünyası bu günlerde Muharrem ayını idrak etmektedir. Önemli olayların yaşandığı Muharrem ayı, paylaşmanın, şükretmenin, bereketin adı olan aşure gününün bereketinin yanında, zulme boyun eğmeyen, adaletin ve doğruluğun yanından ayrılmayan Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'in ve beraberindeki masum insanların Kerbela'da şehit edilmesi hüznünü de içerisinde barındırmaktadır" dedi.

Çiçek, "Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşlik duygularımızın daha da arttığı bu günlerde gözlerimizin daima barışa, doğruluğa, kardeşliğe bakması, yüreğimizin sevgi, saygı ve hoşgörüyle atması gerekmektedir. Bu duygularla Muharrem ayının birlik ve kardeşlik duygularının daha da gelişmesine ve dünya üzerinde barış ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını diliyor; bereket ve feyzin, ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile tüm İslam aleminin hicri yılbaşını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Emet Müftüsü İsmail Çınar'ın dualarıyla sona erdi. - KÜTAHYA

Emet Doğanlar köyünde aşure etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Psikiyatri kliniğinde ilaç yazdırmak için beklediği sırada 2 kişiyi bıçakla yaraladı
Psikiyatri kliniğinde ilaç yazdırmak için beklediği sırada 2 kişiyi bıçakla yaraladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Hulusi Akar Mustafa Şentop Jens Stoltenberg
Magazin Seda Sayan Mesut Akusta Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Emet Doğanlar köyünde aşure etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 14:31:49. #1.14#

title