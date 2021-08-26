Emet Doğanlar köyünde aşure etkinliği

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Doğanlar köyünde Muharrem ayı dolayısıyla muhtarlık tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Doğanlar köyünde Muharrem ayı dolayısıyla muhtarlık tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, İlçe Nüfus Müdürü Osman Aydın, İlçe Müftüsü İsmail Çınar, Belediye Başkan Vekili Murat Uyanık, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, "Bütün İslam dünyası bu günlerde Muharrem ayını idrak etmektedir. Önemli olayların yaşandığı Muharrem ayı, paylaşmanın, şükretmenin, bereketin adı olan aşure gününün bereketinin yanında, zulme boyun eğmeyen, adaletin ve doğruluğun yanından ayrılmayan Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'in ve beraberindeki masum insanların Kerbela'da şehit edilmesi hüznünü de içerisinde barındırmaktadır" dedi.

Çiçek, "Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşlik duygularımızın daha da arttığı bu günlerde gözlerimizin daima barışa, doğruluğa, kardeşliğe bakması, yüreğimizin sevgi, saygı ve hoşgörüyle atması gerekmektedir. Bu duygularla Muharrem ayının birlik ve kardeşlik duygularının daha da gelişmesine ve dünya üzerinde barış ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını diliyor; bereket ve feyzin, ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile tüm İslam aleminin hicri yılbaşını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Emet Müftüsü İsmail Çınar'ın dualarıyla sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı