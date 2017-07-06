Emet Belediyesinden Sinek ve Haşere Mücadele Çalışmaları

Emet Belediyesinin yaz aylarının gelmesi ile birlikte sivrisinek lavrası, karasinek ve kenelerden korunmak için ilçe genelinde ilaçlama çalışması başlattığı bildirildi.



Belediye Zabıta Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda; kene, sinek, sivrisinek ve larvalara karşı ilçe genelinde birçok noktada ilaçlama çalışması yürütülüyor. Özellikle çöp konteyner alanları başta olmak üzere mezarlık ve şehir içindeki ağaçlık alanlarda ilaçlama yapıyor. Zabıta Amirliği, ilaçlama ekipleri ilçenin yaz aylarında daha sağlıklı mekanlar olabilmesi için ilaçlama çalışmalarını periyodik olarak gerçekleştiriyor.



Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, vatandaşların mağdur olmaması adına haşere ve kene ile mücadele konusunda yerinde ve zamanında çalışma başlattıklarını, insan ve çevre sağlığının korunmasının öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayarak, ilaçlama çalışmalarından halkın rahatsız olmaması için çalışmaların gece yürütüldüğünü söyledi.(EFE) - KÜTAHYA