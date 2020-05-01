Emet Belediyesinden sanayi esnafına 1 Mayıs hediyesi

Kütahya'nın Emet Belediyesi 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla ilçedeki sanayi esnafına hediye dağıttı.

Kütahya'nın Emet Belediyesi 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla ilçedeki sanayi esnafına hediye dağıttı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan yaptığı açıklamada, "Belediye olarak işçilerimizin ve esnaflarımızın her daim yanında durmaya çalışıyoruz. Alın terinin hakkını vermeye gayret gösteren işçi kardeşlerimizin bayramını kutlarım. Bugün 1 Mayıs işçi bayramı dolayısıyla sanayi esnaflarımıza Türk bayrağı, kolonya ve maskeden oluşan hediyeler dağıttık" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA