Emet Belediyesi yol yapım ve peyzaj çalışmaları
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Emet Belediyesi yol yapım ve peyzaj çalışmaları

12.12.2020 08:26 | Son Güncelleme: 12.12.2020 08:30
Emet Belediyesi yol yapım ve peyzaj çalışmaları

Kütahya'nın Emet ilçesinde belediye tarafından şehir içi yol yapım ve peyzaj çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde belediye tarafından şehir içi yol yapım ve peyzaj çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "112 merkezi ve sağlık ocağı yanından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi ve Emet Gençlik Merkezine uzanan yolda, belediye ekiplerimiz tarafından asfalt, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Kısa zaman içerisinde bu çalışmaları bitirip halkımızın hizmetine sunmak için gayret ediyoruz. Bu çalışma ile ilçenin yüzde 40'ının yaşadığı bölgeden, Hastane, Gençlik merkezi ve Meslek Yüksekokulu'na giden ulaşım alanı kısalmış olacak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Emet Belediyesi yol yapım ve peyzaj çalışmaları
Emet Belediyesi yol yapım ve peyzaj çalışmaları
Emet Belediyesi yol yapım ve peyzaj çalışmaları
Emet Belediyesi yol yapım ve peyzaj çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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