Emet Belediyesi yol yapım çalışmaları

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nden, Aile Toplum Sağlığı Merkezi'ne inen arazide yeni yol açma çalışmalarının başladığı bildirildi.

Emet belediyesi tarafından başlatılan yol çalışması ile Akpınar Mahallesi 2. ve 3. Toki, Cevizdere konutları ve Termalkent bölgelerinde yaşayan vatandaşların Aile Toplum Sağlığı Merkezi'nden ilerleyerek kısa yoldan hastaneye ulaşmalarının hedeflendiği belirtildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, yapılan çalışmaları yerinde takip ederken,çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi.

Başkan Hüseyin Doğan yaptığı açıklamada, "Gerek Karayolları Bölge Müdürümüz Turgay Çolak'ın ilçemizi ziyaretleri, gerekse Bursa ziyaretimizde görüştüğümüz konuların başında gelen çevre yolumuza direk bağlantı,hastane ve sağlık ocağı arası yol açımı çalışmalarımız başladı. İlçe girişinden itibaren konuşlandırılan Devlet Hastanesi, Meslek Yüksek Okulu ve yeni yapılacak olan gençlik merkezine ulaşımda çalışmaları başlatılan yolumuz ile, özellikle Akpınar ve Hamam mahallemizin bir kısmı için ulaşım mesafesini kısaltmış olacağız. Sağlık kurumlarımız arası mesafe kısalırken, bu alanda yol açma, asfaltlama çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarımıza araç ve ekipman konusunda katkılarından dolayı başta Karayolları Bölge Müdürlüğü'müz olmak üzere, Emetbor İşletme Müdürlüğümüze ve karayolları ilçe şefliğimiz yetkililerine teşekkür ediyorum "ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA