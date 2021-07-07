Emet Belediyesi'nden özel anket çalışması
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Emet Belediyesi'nden özel anket çalışması

Emet Belediyesi'nden özel anket çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Emet ilçesinde belediye tarafından katılımcı yönetim anlayışı gereği, vatandaş memnuniyeti ve beklentileri anketi çalışması yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde belediye tarafından katılımcı yönetim anlayışı gereği, vatandaş memnuniyeti ve beklentileri anketi çalışması yapıldığı bildirildi.

Özel bir anket şirketi tarafından hafta başından itibaren mahalleler de başlatılan çalışma kapsamında 30 soruluk anket yapılıyor.

Yapılan anket çalışması hakkında bilgi veren Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Yapılan çalışmalar kadar hedeflenen çalışmalarda da halkımızın görüşlerini alarak, planlama ve hedefler belirliyoruz. Halkımızın düşünceleri bizler için çok değerli. İlçemiz gelişimi adına bir çok projemiz bulunurken, bunlar adım adım hayata geçirilmekte. Yapılacak bazı hizmetlerde ise halkın beklentilerini de çalışmalarımızda değerlendirmek adına anket yapıyoruz. Vatandaşlarımızı yaşadıkları memlekette söz sahibi olmaları adına anketimize katılmaya davet ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Emet Belediyesi'nden özel anket çalışması
Emet Belediyesi'nden özel anket çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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