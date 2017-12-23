Emet Belediyesi'nden Eğitime Destek

Emet Belediyesi'nden Eğitime Destek

Emet Belediyesince Sağlık Meslek Lisesine güvenlik kulübesi desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Emet Belediyesi'nden Eğitime Destek

Emet Belediyesince Sağlık Meslek Lisesine güvenlik kulübesi desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Emet Sağlık Meslek Lisesinde okul giriş çıkışlarında güvenliğin sağlanması için görev yapan güvenlik ekiplerinin soğuk kış ayları öncesi soğuktan korunmaları için belediyeden talep edilen güvenlik kulübesinin yapımı gerçekleştirilerek Belediye ekiplerince okula teslim edildi.

Okul idaresi katkılarından dolayı Belediye Başkanı Mustafa Koca'ya ve teknik personele teşekkür etti. (EFE) - KÜTAHYA

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