Emet Belediyesi'nden 5 bin aileye bayram ikramı
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Emet Belediyesi'nden 5 bin aileye bayram ikramı

Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından Ramazan bayramı öncesi ilçede bulunan 5 bin aileye, maske ve bayram ikramlarında bulunulduğu bildirildi.

Emet Belediyesi'nden 5 bin aileye bayram ikramı
22.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:12

Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından Ramazan bayramı öncesi ilçede bulunan 5 bin aileye, maske ve bayram ikramlarında bulunulduğu bildirildi.

Korona virüs (Covid-19) pandemi salgını ile mücadele kapsamında "Bayramlar paylaştıkça güzel,ama bu bayram evlerimizde kalarak daha da güzelleşecek. Evinde Kal, sevdiklerinle kal Emet" sloganı ile hazırlanan bayram çantaları belediye personeli, Emet merkez mahalle muhtarları, Emet gençlik platformu temsilcileri ile ortak çalışma yürütülerek 5 bin haneye ulaştırıldı.

7 Mahalle 5 bin hane bulunan Emet ilçesinde pandemi salgını nedeniyle tüm tedbirlerin alınarak, ve sosyal mesafe kurullarına uyularak gerçekleştirilen çalışma ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı.

Bayram süresince tüm Türkiye'de olduğu gibi Emet ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlaması olduğuna vurgu yapan ve hazırlanan çantalarda vatandaşlara bir mektupla hitap eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Biliyorum bu Ramazan oldukça mahzun geçti. Belki camilerimizde teravih namazlarımızı kılamadık, eş dost, akrabalarımızla iftar bereketlerimizi paylaşamadık. Ama bu Ramazan en önemlisi eş, dost ve akrabalarımıza sevgi ve saygımızı, onlarında sağlıklarını düşünerek kişisel inzivaya çekilerek gerçekleştirdik. Hastalığa sebebiyet vererek kul hakkına girmekten imtina ettik. Şimdi de ülkemiz genelinde bayram sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması ile hep birlikte evlerimizde bayramı geçireceğiz. Büyüklerimizi ziyaret ederek mübarek ellerini öperek hayır dualarını almaktan mahrum kalacağız. Ama her şeyden öte bu bayram sevdiklerimizi hastalıklardan korumuş olacağız. Bu zorlu süreçte, kendi ailelerinizle bayram kahvaltısından ağzınızı tatlandırmak için belediye olarak küçük bir hediyemiz oldu. Allah her şeyden önce ağzımızın tadını ve sağlığımızı bozmasın. Rabbim bu mübarek günlerde ibadetlerimizi kabul eylesin ve bizleri sevdiklerimizle birlikte sağlıklı nice Ramazan aylarına ve bayramlarına ulaştırsın." - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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