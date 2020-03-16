Emet Belediyesi Basın Yayın Halkla İlşkiler Müdürü görevinden ayrıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Emet Belediyesi Basın Yayın Halkla İlşkiler Müdürü görevinden ayrıldı - Haberler
Kütahya Belediyesi, Emet Belediyesi, Kütahya, Emet, Yaşam

Emet Belediyesi Basın Yayın Halkla İlşkiler Müdürü görevinden ayrıldı

Kütahya'nın Emet Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Şükriye Özdilekler, Kütahya Belediyesi'nde yeni görevine başladı.

16.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:34
Emet Belediyesi Basın Yayın Halkla İlşkiler Müdürü görevinden ayrıldı

Kütahya'nın Emet Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Şükriye Özdilekler, Kütahya Belediyesi'nde yeni görevine başladı.


Emet Belediyesi'nde 12 yıldır görev yapan, bu süre içerisinde çeşitli birim müdürlükleri ve belediye başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Emet Belediyesi Basın Yayın Müdürü Şükriye Özdilekler, Kütahya belediyesinde göreve başladı.


Bir yabancı olarak geldiği Emet ilçesinden Emetli olarak ayrıldığını belirten Özdilekler, ilçede veda ziyaretleride gerçekleştirdi. Bu amaçla Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret eden Özdilekler, Emet ve Emet Belediyesi'nin kendilerinde yerinin ayrı odluğunu ve asla unutmayacağını ifade etti.


Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, belediye bünyesinde hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği Özdilekler'e, yeni görevinde başarılar diledi ve çini fincan takımı hediye etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Haber
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti Haber
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti
Geldi, gelecek derken ilk istilacı çekirge Türkiye'de görüntülendi Haber
Geldi, gelecek derken ilk istilacı çekirge Türkiye'de görüntülendi
Virüsün kaynağı kurudu! Son gün yaşanan can kaybı sayısı umut verdi Haber
Virüsün kaynağı kurudu! Son gün yaşanan can kaybı sayısı umut verdi
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti Haber
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı
Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Eski Bursaspor Başkanı Ali Ay, kulüp üyeliğinden ihraç edildi
Eski Bursaspor Başkanı Ali Ay, kulüp üyeliğinden ihraç edildi
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz mevsimi koronavirüs salgınının bitmesini sağlamaz
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz mevsimi koronavirüs salgınının bitmesini sağlamaz
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Macaristan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Macaristan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ece Erken Muhterem Nur Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Falcao Ersun Yanal Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Derbi Vatandaş Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Emet Belediyesi Basın Yayın Halkla İlşkiler Müdürü görevinden ayrıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 11:38:37. #1.14#