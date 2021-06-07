Emet Belediye Meclisimiz Haziran Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan Başkanlığında Gerçekleştirildi
Emet Belediye Meclisimiz Haziran Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan Başkanlığında Gerçekleştirildi Emet Belediyesi'nden haberler, videolar ve foto galerilerin yer aldığı, projeler ve belediye hizmetlerinin tanıtıldığı kurumsal web sitesi.
Emet Belediye Meclisimiz Haziran Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan Başkanlığında Gerçekleştirildi
Emet Belediyesi'nden haberler, videolar ve foto galerilerin yer aldığı, projeler ve belediye hizmetlerinin tanıtıldığı kurumsal web sitesi.
Kaynak: Habermetre