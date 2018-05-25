İngiliz Ekibi Arsenal, Çağlar Söyüncü'nün Transferini Bitiriyor

Ay-yıldızlı ekibin başarılı stoperi Çağlar Söyüncü adım adım İngiltere'ye gidiyor. Almanya'da Freiburg ile başarılı bir sezon geçiren Çağlar'ın, Arsenal'e biraz daha yaklaştığı iddia edildi.

EMERY'NİN İLK İMZASI OLACAK

21 yaşındaki savunmacının, Topçular'ın yeni menajeri Unai Emery'nin ilk imzası olması bekleniyor. Arsenal taraftarının da sürekli olarak sosyal medyadan destek mesajları attığı Çağlar için İngiliz basınındaki 'Yeni Roy Keane' benzetmesi dikkat çekiyor.