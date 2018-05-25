İngiliz Ekibi Arsenal, Çağlar Söyüncü'nün Transferini Bitiriyor
İngiliz ekibi Arsenal, Freiburg'da forma giyen Çağlar Söyüncü'nün transferini bitiriyor.
Ay-yıldızlı ekibin başarılı stoperi Çağlar Söyüncü adım adım İngiltere'ye gidiyor. Almanya'da Freiburg ile başarılı bir sezon geçiren Çağlar'ın, Arsenal'e biraz daha yaklaştığı iddia edildi.
EMERY'NİN İLK İMZASI OLACAK
21 yaşındaki savunmacının, Topçular'ın yeni menajeri Unai Emery'nin ilk imzası olması bekleniyor. Arsenal taraftarının da sürekli olarak sosyal medyadan destek mesajları attığı Çağlar için İngiliz basınındaki 'Yeni Roy Keane' benzetmesi dikkat çekiyor.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (4)
-
Yabancı kuralı mevcut haliyle devam ederse bence Türk futbolcular için harika olacak. İnşallah değiştirmezlerCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ulan dünya evine giriyor diye okudum :) oruç :DCevap Yaz 2 Yayından KaldırORUÇ KAPTAN: eee ben de. . (oruç değilim)1 Yayından Kaldır
-
ALLAH YAR VE YARDIMCISI OLSUN DUALARIMIZ SENİNLE !!!Cevap Yaz Yayından Kaldır