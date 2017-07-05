Emenike, Türkiye'ye geldi



İSTANBUL - Olympiakos ile anlaşan Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emenike, Türkiye'ye geldi.

Fenerbahçe golcü futbolcusu Emenike, dün Yunan ekibi Olympiakos için sağlık kontrolünden geçen Emenike, Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye geri geldi. Emenike'yi karşılarındaki gören havaalanındaki insanlar, Nijeryalı futbolcu ile fotoğraf çektirmek için yarıştı. Golcü futbolcu, yalnız geldiği havaalanında özel araçla ayrıldı.

Emenike, Olympiakos ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.