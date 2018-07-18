Emmanuel Emenike, Transfer Görüşmeleri İçin İstanbul'a Geldi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emenike'nin İstanbul'a gelmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Las Palmas'a kiralandıktan sonra yeniden Olympiakos'a dönen ve yeni sezonda takımdan gönderilmesi beklenen Emenike'nin İstanbul'a gelmesi transfer sorularını da beraberinde getirdi.

BONSERVİSİ OLYMPIAKOS'TA

Şu anda Olympiakos'ta forma giyen Emenike'nin İstanbul'a geliş görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Nijeryalı futbolcu instagram hesabından paylaştığı videoda yeniden İstanbul'da olmanın çok güzel bir duygu olduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YAPABİLİR

Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve Yunan ekibi Olimpiakos ile anlaşan daha sonra bir dönem İspanya'nın Las Palmas ekibine kiralanan Emmanuel Emenike yeni sezon öncesinde sosyal medya hesabından 'İstanbul' paylaşımı yapması kafalarda 'transfer için mi geliyor?' sorusunu oluşturdu. Öte yandan Emenike'nin İstanbul veya Türkiye'den başka bir takımla görüşeceği iddiaları da bu gelişin ardından sorulmaya başlandı.