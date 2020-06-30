Emel Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yeniden hizmete başladı
Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı.
30.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:26
Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı.
İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen çocuk acil, kadın doğum ve çocuk polikliniklerinin yeniden hizmete girdiği ve hasta kabulüne başlandığı belirtildi.
Kaynak: AA