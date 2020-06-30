Emel Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yeniden hizmete başladı Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı.

Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen çocuk acil, kadın doğum ve çocuk polikliniklerinin yeniden hizmete girdiği ve hasta kabulüne başlandığı belirtildi.

Kaynak: AA