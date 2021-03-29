Emel Şimşek olayı nedir? Emel Şimşek kimdir? Müge Anlı'da aranan Emel Şimşek bulundu mu?

Emel Şimşek bulundu mu? Emel Şimşek ailesine dönecek mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı'da aranan Emel Şimşek nerede? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Emel Şimşek konusu ele alınıyor. Emel Şimşek kimdir? Emel Şimşek'e ne oldu?

Emel Şimşek olayı nedir?Müge Anlı'da aranan Emel Şimşek kimdir? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Emel Şimşek bulundu mu? Emel Şimşek nerede? Emel Şimşek'e ne oldu?

EMEL ŞİMŞEK KİMDİR?

3 çocuk annesi Emel Şimşek, Kocaeli'de erkek arkadaşı ile yaşıyordu. Bir süredir ailesiyle görüşmeyen Emel Şimşek'e ulaşamayan ailesi canlı yayına katıldı.

EMEL ŞİMŞEK BULUNDU MU?

25 Mart tarihinde ilk kez ele alınan konu kapsamında Emel Şimşek'e kısa sürede ulaşıldı. Ailesi ile görüşmek istemeyen Emel Şimşek, 26 Mart tarihinde canlı yayına katıldı.

MÜGE ANLI EMEL ŞİMŞEK OLAYI NEDİR?

Şüpheli bir şekilde birlikte yaşadığı kişiyle kayıplara karışmıştı. Emel Şimşek 45 gün sonra nerede, nasıl bulundu?Emel canlı yayında.Annesini istemediğini ifade etti. Emel Fatih'in evli olmadığını pandemiden dolayı nikâh kıyamadıklarını yakında resmi olarak evleneceklerini açıkladı. Mehmet Şimşek yayına bağlandı.(Emel'in oğlu) Mehmet annesinin nasıl mutlu olduğunu anlayamadığını gözaltlarından her şeyin belli olduğunu söyledi. Emel Hanım'ın küçük kızı yayına bağlandı. Annesine seni çok özledim lütfen geri dön diyen küçük kız ve anne Emel Hanım gözyaşlarına boğuldular. Emel Şimşek ailesine geri dönecek mi? Emel'in sevgilisi için yüzlerce dolandırıcılık iddiası…