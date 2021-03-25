Emel Şimşek bulundu mu? Emel Şimşek kimdir? Müge Anlı'da aranan Emel Şimşek nerede?
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Emel Şimşek bulundu mu? Emel Şimşek kimdir? Müge Anlı'da aranan Emel Şimşek nerede?

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Emel Şimşek bulundu mu? Emel Şimşek kimdir? Müge Anlı'da aranan Emel Şimşek nerede?

Emel Şimşek bulundu mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı'da aranan Emel Şimşek nerede? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Emel Şimşek konusu ele alınıyor. Emel Şimşek kimdir? Emel Şimşek'e ne oldu?

Müge Anlı'da aranan Emel Şimşek kimdir? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Emel Şimşek bulundu mu? Emel Şimşek nerede? Emel Şimşek'e ne oldu?

Emel Şimşek bulundu mu? Emel Şimşek kimdir? Müge Anlı'da aranan Emel Şimşek nerede?

EMEL ŞİMŞEK KİMDİR?

3 çocuk annesi Emel Şimşek, Kocaeli'de erkek arkadaşı ile yaşıyordu. Bir süredir ailesiyle görüşmeyen Emel Şimşek'e ulaşamayan ailesi canlı yayına katıldı.

EMEL ŞİMŞEK BULUNDU MU?

25 Mart tarihinde ilk kez ele alınan konu kapsamında Emel Şimşek'e ulaşma çabaları devam ediyor.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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