Emel Sayın aşı yaptırdı!
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Emel Sayın aşı yaptırdı!

07.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 07.02.2021 09:41
Emel Sayın aşı yaptırdı!

75 yaşındaki ünlü şarkıcı Emel Sayın, koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.

75 yaşındaki ünlü şarkıcı Emel Sayın, koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba... Şimdi aşımı yaptırdım, geldim. Aşı oldum yani ama yine tedbiri elden bırakmayacağız. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'de aşılama sürüyor.

1998 yılında 'Devlet Sanatçısı' unvanı verilen Emel Sayın, koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. Sayın, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"AŞI OLDUM"

75 yaşındaki sanatçı, Instagram'dan yayınladığı videoda, "Merhaba... Şimdi aşımı yaptırdım, geldim. Aşı oldum yani ama yine tedbiri elden bırakmayacağız. Görüşmek üzere" şeklinde konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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