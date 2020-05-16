EMEL MÜFTÜOĞLU'NUN ELİNİ YAVRU AYI ISIRDI ŞARKICI Emel Müftüoğlu'nun elini yavru ayı ısırdı.

ŞARKICI Emel Müftüoğlu'nun elini yavru ayı ısırdı.

Müftüoğlu ayının elini ısırma anını sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde Müftüoğlu'nun elini sevdiği yavru ayının ısırdığı görülüyor. Emel Müftüoğlu korkuyla elini çekiyor. Şarkıcı yayınladığı videoya, "Şimdi sizi çok güldüreceğim ... O biiip sesi can havliyle ayı arkadaşıma ettiğim hakaretti ama sonra kendisinden ve ailesinden özür diledim valla" notunu düştü.

Kaynak: DHA