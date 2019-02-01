CHP İstanbul Eyüp Sultan İlçesi Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP İstanbul Eyüp Sultan İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. İstanbul Eyüp Sultan İlçesi Belediye Başkan adayı Emel Bilenoğlu kimdir?

EMEL BİLENOĞLU KİMDİR?

Bilenoğlu, 31 Mayıs 1971 tarihinde Bartın'ın Amasra İlçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Paşabahçe İlkokulunda, orta ve lise eğitimini ise Kandilli Kız Lisesi'nde tamamladı. Üniversiteyi Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nü bitirdi.

Emel Bilenoğlu

TASARIM DANIŞMANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR

Başkan adayı, 1993 - 2006 yılları arasında çeşitli kurumsal firmalarda tasarım müdürlüğü ve koordinatörlük görevlerini yürüttü. 2006'dan 2014 yılına kadar kendi firmasında çalıştı ve Türkiye'nin önemli firmalarının tasarım danışmanlığını sürdürdü. Halen gıda sektöründe faaliyet gösteren kendi firmamızda tasarım danışmanlığı ve kurumsal danışmanlık yapıyor. Emel Bilenoğlu, evli ve 2 çocuk sahibidir.