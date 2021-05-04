Emel başkan kimdir? Doya Doya Moda Emel Başkan kimdir, kaç yaşında, evli mi?
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Emel başkan kimdir? Doya Doya Moda Emel Başkan kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Emel başkan kimdir? Doya Doya Moda Emel Başkan kimdir, kaç yaşında, evli mi?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Tv8'in sevilen moda programı yarışması Doya Doya Moda bugün All Star olarak yayın hayatına merhaba dedi. İlk sezonuyla ses getiren isimlerinde yer aldığı All Star kadrosunda Emel Başkan da bulunuyor. Doya Doya Moda All Star Emel kimdir? Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında, nereli? Emel Başkan nereli, mesleği nedir? Emel Başkan hayatı ve biyografisi nedir?

Tv8'in sevilen moda programı yarışması Doya Doya Moda bugün All Star olarak yayın hayatına merhaba dedi. İlk sezonuyla ses getiren isimlerinde yer aldığı All Star kadrosunda Emel Başkan da bulunuyor. Doya Doya Moda All Star Emel kimdir? Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında, nereli? Emel Başkan nereli, mesleği nedir? Emel Başkan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

DOYA DOYA MODA EMEL BAŞKAN KİMDİR?

Doya Doya Moda bugün All Star olarak yayın hayatına başladı. İlk sezonunda büyük beğeni toplayan Emel Başkan All Star kadrosunda yerini aldı. Doya Doya Moda Emel kimdir? Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Doya Doya Moda Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalıdır.

DOYA DOYA MODA ALL STAR EMEL BAŞKAN KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacılarından biri olarak tanınan Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalı. Babasını birkaç yıl önce kaybeden Emel Başkan, yarışmada ailesiyle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşıyor. Yarışmanın bir diğer yarışmacısı Su Baher gibi oyunculuk deneyimi bulunan Emel Başkan, Kanal7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde oynadı.

Emel Başkan, Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu söyledi. Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.

Katıldığı bir programda eşiyle görücü usulüyle tanıştığını anlatan Emel Başkan, yaklaşık 6 yıldır evli. Emel Başkan'ın eşi büyük bir firmanın depo sevkiyatında çalışıyor.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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