Emel başkan kimdir? Doya Doya Moda Emel Başkan kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Tv8'in sevilen moda programı yarışması Doya Doya Moda bugün All Star olarak yayın hayatına merhaba dedi. İlk sezonuyla ses getiren isimlerinde yer aldığı All Star kadrosunda Emel Başkan da bulunuyor. Doya Doya Moda All Star Emel kimdir? Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında, nereli? Emel Başkan nereli, mesleği nedir? Emel Başkan hayatı ve biyografisi nedir?