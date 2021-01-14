Emel Ayaydın beyazlar içinde
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Emel Ayaydın beyazlar içinde

14.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:49
Emel Ayaydın beyazlar içinde

Cemiyet hayatının önde gelen ve tanınan simalarından birisi olan Emel Ayaydın, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

& ;Kızı Yağmur Ayaydın ile birlikte alışverişe çıkan Emel Hanımın ilk durağı meydan katı oldu.

Anne kız bir süre buradaki mağazaları dolaştıktan sonra AVM' içerisinde bulunan diğer bölümleri de gezmeyi ihmal etmediler.

Ayrıca Emel Ayaydın, beyazlar içindeki sade şıklığı ile de göz kamaştırdı.

Kaynak: Snob Magazin

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