Emektar ustalar 2,5 ay sonra iş başı yaptı Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 65 yaş üstü usta ve meslek sahipleri, 2,5 ay sonra işlerinin başına döndüğü için mutlu.Koronavirüs tedbirleri dahilinde 10 Mart'tan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü vatandaşlar, 2,5 aydır evlerinden dışarıya çıkamıyordu.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 65 yaş üstü usta ve meslek sahipleri, 2,5 ay sonra işlerinin başına döndüğü için mutlu.

Koronavirüs tedbirleri dahilinde 10 Mart'tan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü vatandaşlar, 2,5 aydır evlerinden dışarıya çıkamıyordu. 1 Haziran'da yeni sosyal hayat düzenine geçilmesiyle birlikte 65 yaş üstü meslek sahipleri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Bünyan'da da meslek sahibi ustalar, 2,5 ay sonra dükkanlarını açarak iş başı yaptı. İlçede 65 yaş üstü olduğu için dükkanlarını açamayan 81 yaşındaki ayakkabı tamircisi Mustafa Serim, 68 yaşındaki terzi Adnan Koç ve 74 yaşındaki saat tamircisi Selahattin Koca, uzun bir aranın ardından ilk kez işlerinin başına geçmenin mutluluğunu yaşadı.

Çalışmayı özlediklerini ifade eden Mustafa Serim ve Selahattin Koca, "65 yaşından büyük olduğumuz için mart ayından beri dükkanlarımızı açamıyorduk. Yıllardır çalıştığımız için evde kalmak zor geliyordu. Hamdolsun izin verildi ve dükkanlarımızı açtık, işimizin başındayız. Çok mutluyuz, teşekkür ederiz." dedi.

Terzi Adnan Koç ise dükkan komşularını özlediğini belirterek, "Çocukluğumdan beri bu sektörün içindeyim. Dükkanımdan hiç ayrı kalmamıştım. Evde günü geçirmekte zorlandım ama şimdi işimin başımdayım." diye konuştu.

Kaynak: AA