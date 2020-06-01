Emektar ustalar 2,5 ay sonra dükkânlarını açtı Bursa'da 65 yaş üstü usta ve meslek sahipleri, 2,5 ay sonra işlerinin başına döndü.

Bursa'da 65 yaş üstü usta ve meslek sahipleri, 2,5 ay sonra işlerinin başına döndü.

Korona virüs tedbirleri dahilinde 10 Mart tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü vatandaşlar, 2,5 aydır evlerinden dışarıya çıkamıyordu. 1 Haziranda yeni sosyal hayat düzenine geçilmesiyle birlikte 65 yaş üstü meslek sahibi ihtiyarlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Bursa'da meslek sahibi 80'lik ustalar, 2,5 ay sonra ilk kez dükkanlarını açarak siftah yaptı. Bursa'da da 65 yaş üstü olduğu için dükkanlarını açamayan 81 yaşındaki ayakkabı tamircisi Ramazan Kurtuluş ve 71 yaşındaki çay ocağı işletmecisi Adil Kurt, uzun bir aranın ardından ilk kez işlerinin başına geçmenin mutluluğunu yaşadı.

Çalışmayı özlediklerini ifade eden Ramazan Kurtuluş ve Adil Kurt, "Biz 10 Mart tarihinden beri dükkanlarımızı açamıyorduk. Evde çok canımız sıkılıyordu. Uzun bir aradan sonra dükkanlarımızı açtık, siftahımızı yaptık. Çok mutluyuz, teşekkür ederiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA