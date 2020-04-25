Emektar site görevlisi karantinadaki 15 günü anlattı
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Emektar site görevlisi karantinadaki 15 günü anlattı

Kırşehir'de, 80 dairenin olduğu 2 bloklu sitenin emektar görevlisi karantina günlerini ve karantinadan çıkıştaki heyecanı anlattı.

25.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:16
Emektar site görevlisi karantinadaki 15 günü anlattı

Kırşehir'de, 80 dairenin olduğu 2 bloklu sitenin emektar görevlisi karantina günlerini ve karantinadan çıkıştaki heyecanı anlattı.

9 Nisan tarihinde karantinaya alınan sitenin görevlisi Murat Öncül (46), 80 dairede yaşanılan süreci eşi ile marketten geldiği esnada öğrendiğini söyledi. Karantina haberinin duyulması ile birlikte sitede kısa süreli bir paniğin olduğunu anlatan Öncül, "Eşimle karantina uygulandığı gün marketten gelmiştik. Polisin site çevresinde güvenlik önlemleri aldığını gördük. Polis, Kırşehir Valiliği kararı ile binanın karantinada olduğunu ifade etti. Bazı site sakinleri heyecan ve panikle dışarı çıkmak istese de emniyet birimleri müsaade etmedi" dedi.

15 gün boyunca hem dezenfekte yaptı hem de site sakinlerinin taleplerini yerine getirdi

Karantina süresi boyunca 80 dairenin olduğu sitede dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak yapmaya çalıştığını anlatan Öncül, "Site sakinlerinin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması noktasında dışarıdan talep ettikleri ihtiyaçlar üst üste gelse de zorlukları çalışma ekibimizle birlikte aştık. Dışarıdan siteye gelen her şey girişte dezenfekte edildikten sonra siteye sokuldu. İnsanların temas ettiği her alan 15 gün boyunca dezenfekte edilerek ilaçlandı" diye konuştu.

Site sakinlerinin evlerinde balkon olmasının onları bir nebze olsa da rahatlattığını belirten Öncül, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

"Site sakinlerinin evlerinde balkon olması onları biraz rahatlattı. Bana verilen dairede balkon olmadığından karantina süresi biraz zor oldu. Çocuklar kendi aralarında biraz kavga etti. İşimi yaptıktan sonra çocuklarla oynayarak günümüzü geçirdik. Akşam çöp saatinde çöpe çıktım, bloğun birini temizledikten sonra ekip arabası geldi. Karantina süresinin bittiğini söyledi. Heyecanlandım, diğer bloğun temizliğini yaptıktan sonra eşimi ve çocuklarımı alıp sitenin dışına çıkarak dolaştık. Şu anki halimizden memnunuz karantina bitti hastalık devam ediyor." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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