Emektar şampiyon at 'Özgünhan' Sultansuyu Harası'nın gözdesi
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Emektar şampiyon at 'Özgünhan' Sultansuyu Harası'nın gözdesi

Yarış dünyasına sayısız şampiyon kazandıran Malatya'daki Sultansuyu Harası'nda, bu yıl da 111 şampiyon adayı dünyaya geldi.

Emektar şampiyon at 'Özgünhan' Sultansuyu Harası'nın gözdesi
23.07.2020 10:25 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:29

Yarış dünyasına sayısız şampiyon kazandıran Malatya'daki Sultansuyu Harası'nda, bu yıl da 111 şampiyon adayı dünyaya geldi. Birçok kez şampiyonluğa adını yazdıran Özgünhan isimli aygır ise emekli olduktan sonra tayları ile pistlerin halen en çok rağbet gören isimleri arasında yer alıyor.

5 yılda 38 koşuda 26 birincilik ile yarış pistlerinin tozunu attıran Özgünhan isimli Safkan Arap Atı, 2007 yılından itibaren emekliye ayrıldı. Bu tarihten itibaren damızlık aygır olarak kullanılan Özgünhan'ın tayları da yarış dünyasının aranan atları oluyor. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu TİGEM'in en gözde atı olan Özgünhan'ın her yıl dünyaya gelen tayları adeta yok satıyor. Kendisi gibi taylarının da pistlerde sayısız şampiyonluk alması nedeniyle kurumun en gözde ve özel atı olan Özgünhan'ın bu yıl da dünyaya gelen tayları Bursa Karacabey ve İstanbul Veliefendi'de satışa çıkacak. En iyi safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Harası'nda bu yıl 56'sı erkek toplam 111 tay dünyaya geldi. 11 aygır, 111 damızlık kısrakla birlikte 450'nin üzerinde safkan Arap atının bulunduğu işletmede en gözde at konumunda olan Özgünhan'a özenle bakılıyor. Adeta altın yumurtlayan tavuk misali her tayı yarış dünyasının en çok rağbet gören atı olurken, Özgünhan'dan olma tayların satışından kuruma her yıl ciddi oranda gelir sağlanıyor. İşletmenin Veteriner Hekimi İsmail Çağrı Yılmaz, Özgünhan'ın gözde yarış hayatı sonrası emekli olduktan sonra da damızlık olarak kullanıldığı süredeki performansının oldukça başarılı olduğunu söyledi. Özgünhan'ın 250'nin üzerinde tayının da yarış pistlerinde koştuğunu hatırlatan Yılmaz, "Altın yumurtlayan at diyebiliriz aslında. Tayları da babalarının izinde gidiyor. Özgünhan, göğsümüzü kabartan aygırların başında yer alıyor" dedi.

Geçen yıl işletmede 90 civarında tayın dünyaya geldiğini bu yıl ise diğer işletmelerde de olduğu gibi yüzde 10'luk artış ile 56'ısı erkek 55'i dişi toplam 111 safkan Arap tayının dünyaya geldiğini belirten Yılmaz, özellikle gebelik aşamasından itibaren tayların beslenmesine büyük özen gösterildiğini dile getirdi.

Geleceğin şampiyon atlarının beslenmesine önem verildiğini ifade eden Yılmaz, "Gebelik kesinleştikten sonra özel ilgi alaka ile aygırlarımız besleniyor. Biz burada mevsiminde olan meyvelerle atları besliyoruz. Özellikle kuru kayısı, elma, avuç gibi mevsiminde olan meyveler ile atlarımızı besliyoruz" diye konuştu.

Şu an işletmede 11 baş aygır, 110 damızlık kısrak olmak üzere toplamda 450'inin üzerinde safkan Arap atı varlıklarının olduğunu söyleyen Yılmaz, bu yılki ilk tay satışlarının ise 28 Temmuz'da Bursa Karacabey'de gerçekleşeceğini ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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