Emektar kaleci Buffon, futbola başladığı kulüp Parma'ya döndü

İtalya'nın emektar kalecisi Gianluigi Buffon, Juventus ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından futbola başladığı kulüp olan İtalya İkinci Ligi (Serie B) takımlarından Parma'ya geri döndü.