Emektar kaleci Buffon, futbola başladığı kulüp Parma'ya döndü
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Emektar kaleci Buffon, futbola başladığı kulüp Parma'ya döndü

Emektar kaleci Buffon, futbola başladığı kulüp Parma'ya döndü
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya'nın emektar kalecisi Gianluigi Buffon, Juventus ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından futbola başladığı kulüp olan İtalya İkinci Ligi (Serie B) takımlarından Parma'ya geri döndü.

İtalya'nın emektar kalecisi Gianluigi Buffon, Juventus ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından futbola başladığı kulüp olan İtalya İkinci Ligi (Serie B) takımlarından Parma'ya geri döndü.

İtalya'da geçen sezon sonunda Serie A'da küme düşen ve gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek olan Parma takımı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı "Süperman geri dönüyor" videosuyla, 43 yaşındaki file bekçisi Buffon'un transferini duyurdu.

Futbola Parma altyapısında başlayan Buffon, 1995-2001 yıllarında formasını giydiği sarı-lacivertli kulüple 1 UEFA Kupası (1998-1999), 1 İtalya Kupası (1998-99), 1 İtalya Süper Kupası (1999-2000) kazanma başarısı göstermişti.

Buffon, 2001 yazında Juventus'a transfer olmuştu.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, deneyimli kaleci Parma ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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