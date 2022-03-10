Emektar kadın ailesi için durmadan çalıştı ve üretti

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yaşayan iki çocuk annesi Hacer Çakıt, elleriyle emek vererek ördüğü çantaların satışı ile evinin ekonomisine katkı sağlıyor.

Aslen Adanalı olan 54 yaşındaki Hacer Çakıt, yıllar önce Eskişehir'e geldiğinde dershanelerde temizlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 8 yıl sonra dizinden rahatsızlanan Çakıt, artık bu işi yapamamaya başlayınca evden üretim yapmaya karar verdi. Boş durmak istemediğini ve üretmenin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Çakıt, 2 yıldır ördüğü çantaları Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı'nda satıyor.

"Hasta yatağımda yatarken bile hep ördüm ve ürettim"

Yaptığı el işi çantalarla ailesine yardımcı olabildiğini belirten Hacer Çakıt, bu işe nasıl başladığını anlattı. Aslen Adanalı olduğunu aktaran Çakıt, "Buraya taşındıktan sonra çalışmaya başladım. Yaklaşık 8 yıl dershanelerde temizlik görevlisi olarak çalıştım. Dizimden rahatsızlanınca ve çalışamaz duruma gelince boş durmak istemedim ve evde bir şeyler üretmeye başladım. Hiç durmadım. Hasta yatağımda yatarken bile hep ördüm ve ürettim. Örmeyi seviyordum. Eskiden çeyiz de yapardık. Başta takıyla başladım. Sonrasında çanta yapmaya başlayınca daha fazla zevk almaya başladım ve bunda karar kıldım" diye konuştu.

"İşimden çok memnunum"

Tezgahının her yaşta insana hitap ettiğini kaydeden Çakıt, "Yaşlısı da genci de buradan çanta satın alıyor. Bir çantayı tamamlamam büyüklüğüne göre değişiyor. En büyük çantayı 3 günde bitiriyorum. Astarlaması ve diğer detayları da kendim yapıyorum. Tüm aşamalar benim elimden geçiyor. İşimden çok memnunum. Buradaki arkadaşlarımı çok seviyorum. Faaliyet çok önemli. Ekonomik anlamda genel bir sıkıntı var zaten, bizim de oluyor haliyle. Bazen hiç satış yapmadan gittiğim oluyor. Gelenler fiyatların çok uygun olduğunu söylüyorlar, 50 ile 300 TL arasında değişiyor. Piyasada çok daha pahalıya satılıyor. Bazı müşterilerim benim burada 250 TL'ye sattığım çantanın çeşitli şehirlerdeki tatil köylerinde 700-800 TL'ye satıldığını söyledi. Bu sayıları duyunca insanın içi acıyor" dedi.

"Evde boş oturmaktansa 'Üretin hanımlar' diyorum"

Bütün kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutladığını belirten Çatık, şöyle devam etti:

"Kadınlara hayatlarında başarılar dilerim. Bütün kadınlar güçlü olmak zorunda. Hele bir de anneysen daha da güçlüsün. Evde boş oturmaktansa 'Üretin hanımlar' diyorum. Biz üreten ev hanımlarına böyle bir imkan oluşturduğu için Tepebaşı Belediyesi ve Başkan Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyorum." - ESKİŞEHİR