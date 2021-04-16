Emektar Eminönü Feribotu 'duba' olarak hizmet verecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü filosunda yıllarca hizmet veren 1967 yapımı Eminönü Araba Vapuru, bundan böyle kente farklı bir alanda katkı sunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü filosunda yıllarca hizmet veren 1967 yapımı Eminönü Araba Vapuru, bundan böyle kente farklı bir alanda katkı sunacak. Feribot, 600 metrekare kullanım alanlı dubaya dönüştürülecek; kutlama organizasyonları, sosyal ve kültürel etkinlikler için kullanılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, festival, kültür-sanat etkinlikleri ve kutlama organizasyonları için kente sıra dışı bir mekan kazandırıyor. 1967'de inşa edilen ve İZDENİZ Genel Müdürlüğü filosunda yıllarca İzmir'de de deniz ulaşımına hizmet veren Eminönü Araba Vapuru, 'duba'ya dönüştürülmek üzere İzmir Tersane Komutanlığı bünyesindeki Alaybey Tersanesine çekildi.

Yeniden kente kazandırılacak

Emektar feribotun, yarım asrı geçen yaşıyla ekonomik ömrünü tamamladığını ve 31 Mayıs 2019'da hizmet dışı bırakıldığını hatırlatan İZDENİZ Genel Müdürü Ümit Yılmaz, sökülüp hurdaya çıkarmak yerine yeniden kente kazandırılacağını vurguladı, şu bilgileri verdi:

"Dubaya çevrilecek ve 600 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Yine İZDENİZ filosu bünyesinde hizmet verecek. İstenilen yere bağlanabilecek. Gerek İzmir Büyükşehir Belediyesinin gerekse kentteki diğer kurumların ve özel kuruluşların özel gün ve kutlama etkinlikleri, kültür-sanat faaliyetleri, sergiler, ses ve ışık gösterileri, festival, konser vb. organizasyonlar için kullanılabilecek. İzmir Körfezinin eşsiz atmosferi ve manzarası sayesinde etkinliklere farklı bir hava katacak."

Yılmaz, dubanın; açık deniz projeleri, deniz inşaatı ve tarama çalışmalarında da kullanılabileceğini sözlerine ekledi. Dubanın, tadilat çalışmalarının bitmesi sonrası, mayıs ayında hizmete alınması planlanıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı