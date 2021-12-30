Emekliye yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye ikramiye var mı?

Emekliye ikramiye var mı? Emekliye yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer almakta.

EMEKLİYE İKRAMİYE VAR MI?

2022 yılına sayılı saatler kala yılbaşı öncesi, emekli ikramiyeleri hakkındaki detaylar araştırılmakta. Milyonlarca emekli vatandaş, bu yıl emeklilerin yılbaşı ikramiyesi alıp almayacaklarını merak ediyor. Yılda iki kez olmak üzere bayramlarda milyonlarca emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi veriliyor. Ancak bu ikramiyeler Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde verilmekte. Yeni yıl için böyle bir ikramiyenin verileceğine dair detay bulunmamakta.

EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekli maaşına seyyanen zam ile birlikte asgari ücrete yapılan zam kadar artış olması üzerinde duruluyor. Bu durumda, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'da aldıkları artışla birlikte yıllık zamlarının yüzde 35-40'ı bulacağı beklentiler arasında.

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