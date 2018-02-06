Emekliye ve Ev Kadınlarına Ücretsiz E-Ticaret Hizmeti Verilecek

Elektronik Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) emekliler ve ev kadınları için ücretiz e-ticaret paketi geliştirdiklerini duyurdu. EDER Başkanı Süleyman Zafer Kuyucu "Bu paket sayesinde emeklilerimiz ve ev kadınlarımız hem kendi ürettiklerini hem de toptancılardan satın aldıkları ürünleri Türkiye ve dünya pazarlarına rahatlıkla satabilecekler. Dijital yatırım tamamen bizden" dedi.

PİYASADA 10 BİN LİRA

Hazırlanan yeni E-ticaret paketinin piyasa değerinin 10 bin lira olduğunu ifade eden Süleyman Zafer Kuyucu şu bilgileri verdi: "Paketin içinde 5000 lira değerinde e-ticaret yazılımı, 100 dolarlık kurulum işlemi, özel temalar, güvenlik sertifikası, banka bağlantısı, posta çeki, seo hizmeti (arama motorlarında üst sıralarda yer alma), kargo bağlantısı, internet reklam çeki ve 1000 lira değerinde destek hizmeti var."

40 KEZ EKSTRA HİZMET

E-ticaret konusunda karşılaşılan sorunların giderilmesi için ise normalde 25 lira olan hizmet bedeline emekliler ve ev kadınları için ayrıcalık tanıdıklarını da kaydeden Süleyman Zafer Kuyucu şöyle devam etti: "Onlar için 1000 lira sınırı koyduk. Yani tam 40 kez telefondan hizmet alma imkanları var. Ekstra bilgi sahibi olmak isteyenleri de ofimizde eğiteceğiz."

BORDRO YETERLİ

Bu hizmetten yararlanmak isteyen emeklilerin emekli maaş bordolarını kendilerine beyan etmeleri gerektiğini ifade eden Süleyman Zafer Koyucu "Ev kadınları ise çalışmadıklarını belgelemek zorunda. Amacımız emekli ve ev kadınlarının aktif olarak ekonomiye katkı sağlamaları. Bu yolla girişimcilik ekosistemi daha da canlanacak. Yeni nesil yazılımın adı Proemek 2018" dedi. (Posta)