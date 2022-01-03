Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? TÜİK'in Aralık ve 2021 yıllık enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından Emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam gündeme geldi. Vatandaşlar "Emekliye ne kadar zam yapılacak? Memur maaşı ne kadar olacak? Emekli ve Memura yapılacak olan zam oranı ne? Memur ve Emekliye zam yapılacak mı? Emekli ve memura yüzde kaç zam yapılacak? Memur ve Emekliye ne kadar zam olacak? Emekli zammı kaç TL? Memur zammı kaç TL?Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam olacak? Emekli ve memur zammı ne kadar? Emekli maaşı ne kadar olacak? Memura ne kadar zam yapılacak?" sorularını araştırmakta.

EMEKLI VE MEMURA YAPILACAK OLAN ZAM ORANI NE?

Türkiye İstatistik Kurumu, memur ve emekli zammını belirleyecek olan aralık ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon son 19 yılın zirvesini gördü.

Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu. Bu oran Eylül 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon ise yüzde 13,58 olarak kaydedildi. Üretici fiyat endeksi Aralık'ta yıllık yüzde 79,89 artarken, aylık bazda ise yüzde 19,08 arttı.

Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması emekli zammı, memur zammı ve kira artış oranı gibi rakamları da belirlemesi açısından büyük önem arz ediyordu.

TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu açıklamasının ardından memur, memur emeklileri ve SSK emeklilerinin zam oranı da netleşti. TÜİK'in verilerine göre 2021'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 23,65 olarak gerçekleşti.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde (2020-2021) 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Buna göre, memur maaşlarına yüzde 3'ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak. Buna göre memurlar yüzde 20,65 oranında enflasyon farkı alacak. Memurlar 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5 sözleşme zammı almıştı. Bununla birlikte memur ve memur emeklilerin ocak maaşına toplam yüzde 25,65'lik artış yansıyacak. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25,47, Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22,47 olarak şekillendi.

REFAH PAYI ARTIŞI GÜNDEME GELEBİLİR

Bu zamların üzerine 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı: 5.665

En düşük memur emeklisi aylığı: 4.037

En düşük işçi emeklisi aylığı: 2.041

En düşük esnaf emeklisi aylığı: 2.214

En düşük çiftçi emeklisi aylığı 2.087

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