Emekliye ne kadar promosyon ücreti veriliyor? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
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Emekliye ne kadar promosyon ücreti veriliyor? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Temmuz zamlarını hesapları yapılırken emeklilerin promosyon ücretleri de merak edildi. Bankalar müşterileri için farklı promosyon imkanları ile seçenekler sunarken hangi banka ne kadar promosyon veriyor merak edildi.

Emekliye ne kadar promosyon ücreti veriliyor? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
23.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:25

Emekli maaşlarına maaşa göre en az 500 TL promosyon verilirken, ücret 1.000 TL'ye kadar çıkıyor. Kampanyalar ile 2.550 TL'yi bulan ödemeler de oluyor. Temmuz zamlarını hesaplarında gören emekliler için bir diğer önemli konu da promosyon ücretleri.

HANGİ BANKA NE KADAR ÖDEME YAPIYOR?

- AKBANK: Maaşa göre 500, 625 ve 750 lira promosyon ödemesi yapıyor.

- DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira ödeme yapıyor.

- FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625 ve 750 lira ödeme yapıyor.

- GARANTİ BBVA: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira veriyor. Dijital kanallardan başvuranlara maaşa göre 50, 125, 200 lira yüklüyor.

- ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten, 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira veriyor. Böylece 3 yıl için 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.

- İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira veriyor.

- ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. 2 ödeme talimatına 150, emekli yakınını getirene kişi başına 150 lira, bin lira alışverişe 200 lira bonus imkanı var.

- HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödüyor.

- VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödüyor.

- ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödüyor.

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