Emekliye İkramiye, Öğrencilere Af, İmar Barışını İçeren Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden...

IHAAW213702-SIY/03-05-2018

- Emekliye ikramiye, öğrencilere af, imar barışını içeren Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi 03.05.2018 21: 37: 02 TSI

NNNN - ANKARA