Emekliye İkramiye, Öğrencilere Af, İmar Barışını İçeren Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden...
IHAAW213702-SIY/03-05-2018 - Emekliye ikramiye, öğrencilere af, imar barışını içeren Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi 03.05.2018 21:37:02 TSI NNNN.
IHAAW213702-SIY/03-05-2018
- Emekliye ikramiye, öğrencilere af, imar barışını içeren Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi 03.05.2018 21: 37: 02 TSI
NNNN - ANKARA