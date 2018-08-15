Emekliye Bayram Müjdesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından emeklilerin ve hak sahiplerinin bayram tatiline rastlayan günlerdeki gelir ve aylık ödemelerin öne alındığını duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan, emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, 18 Ağustos 2018 gününden itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos 2018 tarihinde bankalardan ödenecektir" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)