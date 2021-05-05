Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
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Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri de emekli ikramiyesi. 2021 Ramazan Bayramı için ikramiye alacak olan vatandaş, alacağı ikramiyesinin ne zaman yatacağını ve zam miktarının ne kadar olacağı sorusunun cevabını araştırıyor. Konuya dair bilinenleri sizin için derledik. Peki, Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyelerinin hesaplara geçeceği tarih belli oldu! Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri de emekli ikramiyesi. 2021 Ramazan Bayramı için ikramiye alacak olan vatandaş, alacağı ikramiyenin ne zaman yatacağını ve zam miktarının ne kadar olacağı sorusunun cevabını araştırıyor. Konuya dair bilinenleri sizin için derledik. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Ramazan Bayramı ikramiye zammı ne kadar olacak? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2021 yılının Ramazan Bayramının ilk günü 13 Mayıs gününe denk geliyor. Emeklilerin dört gözle beklediği Ramazan Bayramı ikramiyeleri geçtiğimiz yıllarda bayram öncesi veriliyordu. Bu sene de bayram öncesi verilecek olan ikramiyelerin henüz tam günü belli olmamakla birlikte 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesinin mayıs ayının başında verileceği açıklandı.

Son dakika: Enflasyon oranında zam yapılarak 1.000 liradan 1.1000 liraya çıkarılan emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. İkramiyeler SSK emeklileri için 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ise 7 Mayıs'ta hesaplarda olacak.

Ramazan Bayramından sonra gelen Kurban Bayramında ise ikramiyelerin Temmuz'un ortasında verileceği açıklandı.

  • 2021 Ramazan Bayramı: 13-15 Mayıs
  • 2021 Kurban Bayramı: 19-23 Mayıs

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önceki hafta ödenecek. Emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek. SSK emeklileri ikramiyelerini 6 Mayıs'ta alırken Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri ikramiyelerini 7 Mayıs'ta alacak.

2021 RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYE ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli vatandaşlara verilen bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıllarda her bayram için 1000 liraydı. 2021 yılı (bu yıl) için zam yapılacak olan ikramiyelerin miktarı henüz kesinleşmedi. Bununla birlikte zam miktarının, bu yılki enflasyon oranında yapılacağı açıklandı.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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