Emekliye Ayrıldığı Gün Büyük İkramiye Kazandı
Kanada'da bir kişiye emekliliğinin ilk gününde 1,5 milyon dolarlık büyük ikramiye çıktı.
Vancouverlı Ping Kuen Shum'un aldığı bilete, emekliye ayrıldığı gün olan 28 Nisan'da 1,5 milyon dolarlık büyük ikramiye çıktı.
HEM DOĞUM GÜNÜ HEM EMEKLİLİK GÜNÜ
28 Nisan'ın aynı zamanda Ping'in doğum günü olduğu, büyük ikramiyeyi kazandığını öğrenince ailesi ve dostlarıyla kutlama yaptığı belirtildi.
DENK GELMESİ İNANILMAZ
İkramiyeyle Çin'e seyahat etmeyi planlayan Ping, "Üç olayın aynı güne denk gelmesi inanılmaz. Uzun yıllar çok çalıştım ve bu serveti ailemle paylaşmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.
British Columbia Loto Şirketi, Ping'in yaşı ve mesleği konusunda bilgi veremeyeceğini açıkladı.
YORUMLAR (7)
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çekte yazan rakam kanada doları haber başlığında yazan ise amerikan dolarına çevirilmiş hali yani kimse yememiş parayı :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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wc yaptır o parayla. emeklilikten sonra gelen parayı anca böyle yersin:)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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beni evladlıga alsa bari:))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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YÜZDE 25 İ KİM ALDI PARANIN DAHA ADAMIN ELİNE GEÇMEDEN 500 000 DOLAR GİTMİŞ .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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haberde 1. 5 Milyon $ kazandı yazıyor ama çekte 2 milyon $ yazıyor . Neyse birde çeki tek çekCevap Yaz 1 Yayından Kaldır