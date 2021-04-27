Emekliye Ayrılan Vali Yardımcısı Ballı, törenle uğurlandı
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Emekliye Ayrılan Vali Yardımcısı Ballı, törenle uğurlandı

Emekliye Ayrılan Vali Yardımcısı Ballı, törenle uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yaş haddinden dolayı emekliye ayrılan Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, 4 yıldan buyana görev yapmakta olduğu Ordu Valiliğinden törenle uğurlandı.

Yaş haddinden dolayı emekliye ayrılan Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, 4 yıldan buyana görev yapmakta olduğu Ordu Valiliğinden törenle uğurlandı.

Memuriyet görevinin son mesai gününde, Vali Tuncay Sonel, Vali Yardımcıları, Valilik Birim Müdürleri ve tüm Valilik çalışanlarını tek tek ziyaret ederek vedalaşan Vali Yardımcısı Ekrem Ballı herkesten helallik dileğinde bulundu.

Vali Tuncay Sonel, Vali Yardımcıları, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Valilik Birim Müdürleri ve tüm Valilik çalışanları tarafından Valilik binası önünden uğurlanan Vali Yardımcısı Ekrem Ballı'ya, Vali Tuncay Sonel tarafından çiçek takdim edildi.

Uğurlama merasiminde duygularını dile getiren Vali Tuncay Sonel, "Vali Yardımcımız Sayın Ekrem Ballı, yaş haddinden dolayı emekliye ayrılması münasebetiyle bugün aramızdan ayrılıyor. Ordu'da beraber görev yaptığımız 10 aylık süre içerisinde kendisinin hep nezaketli yaklaşımlarını ve başarılı çalışmalarını gördük. Kendisine, eşi hanımefendi ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik hayatı diliyorum" diye konuştu.

Vali Tuncay Sonel'e teşekkür eden Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, "Her daim sizlerin desteğini, yakın alakasını gördüm. Bundan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Ordu'da 4 yıl görev yaptım. Ordu'yu unutmam mümkün değil. Hepinize ayrı yarı teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Allahaısmarladık" dedi. - ORDU

Emekliye Ayrılan Vali Yardımcısı Ballı, törenle uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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