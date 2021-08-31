Emekliye ayrılan Jandarma Komutanından veda ziyareti

Zonguldak İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, emekliye ayrılması nedeniyle Vali Tutulmaz'a ziyarette bulundu.

Zonguldak İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, emekliye ayrılması nedeniyle Vali Tutulmaz'a ziyarette bulundu.

2019 yılından bu yana Zonguldak'ta İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Albay Gönen Süslü, emekliye ayrılması nedeniyle Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'a ziyarette bulundu. 30 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla emekliye ayrılan İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü Vali Mustafa Tutulmaz' a veda ziyaretinde bulundu. Vali Tutulmaz İlimizde yaptığı başarılı hizmetlerden ötürü kendisine teşekkür etti, ailece sağlıklı, huzurlu, mutlu bir emeklilik yaşamı diledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı