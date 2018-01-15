Emekliye Ayrılan Belediye İşçisine Plaket Verildi

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, emekli olan belediye personeline teşekkür plaketi verdi.

Başkan Özdemir ve daire müdürleri, 36 yıllık belediye çalışanı olan Mehmet Özberk'i tebrik ederek bundan sonraki yaşamında mutluluklar diledi.

Gölbaşı Belediyesinde 36 yıl görev yapan daha sonra ise emekliye ayrılan Mehmet Özberk, "Benim en büyük ailem belediyeydi hala da öyle. Maddi manevi her konuda bana destek oldular. Önceki başkanlarım olsun siz olsun, arkadaşlarım olsun her zaman yanımdaydı, hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Emekliye ayrılan belediye işçisi Mehmet Özberk'e, yaşamında başarılar dileyen Başkan Özdemir, "Çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle, mütevazılığıyla her zaman biz takdir etmişizdir. Ben bundan sonraki emeklilik hayatında başarılar diliyorum. Sağlıklı uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Mehmet Özberk'e plaket takdim edildi. - ADIYAMAN