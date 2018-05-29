Son Dakika! Emeklinin Bayram İkramiyesinin Yatacağı Tarih Belli Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerinin öne alındığını açıkladı. Bakan Sarıeroğlu, emekli maaşı ile ikramiyelerin ayrı ayrı ödeneceğini söyledi.

Özel bir televizyon kanalında konuşan Bakan Sarıeroğlu şunları söyledi:

SSK Bağkur ve emekli sandığından emekli olan vatandaşlarımız, SGK'dan emekli aylığı almanın yanı sıra farklı ödemeleri alan hak sahiplerimiz de var. Onları da ilgilendiren çok önemli bir müjdeydi. 1000 TL'lik ikramiye ödememiz olacak. Haziran'ın ilk haftasında ödemeye yapacağımızı ifade etmiştik. 15 - 17 Haziran tarihleri arasında Ramazan bayramımız.

"BİR ÖNCEKİ HAFTA YAPMAYA KARAR VEDİK"

Bayram öncesinde vatandaşlarımızı daha da rahatlatmak adına, hem emekli maaşlarımızın ödemelerini hem ikramiyelerimiz de bir önceki hafta yapmaya karar verdik.

BAKAN SARIEROĞLU TARİHLERİ AÇIKLADI

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde ödeyeceğiz.

Emekli Sandığı emeklilerimizin maaşları ayın 1'i ile 5'i arasında, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarımızı da 11 - 12 - 13 Haziran tarihlerinde ödemelerini gerçekleştirmiş olacağız.