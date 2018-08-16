Emeklinin Bayram İkramiyesini Gasp Etti Ama Bekçiden Kaçamadı

Samsun'un Bafra ilçesinde 83 yaşındaki emeklinin ATM'den çektiği bayram ikramiyesini elinden alıp kaçan kapkaççı, olay yerinde bulunan bir bekçi tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 83 yaşındaki Cafer Cin, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ATM'den emekli ikramiyesi olan bin lirayı çekti. Yaşlı adam çektiği parayı cebine koyarken Fatih A. (44) isimli şahıs parayı elinden alarak kaçtı.

Olayı fark eden İlçe Emniyet Müdürlüğünde göreve yeni başlayan ve izinli olan 2 bekçi, kapkaçının peşine düştü. Bekçi, kovalamaca sonunda kapkaççıyı kısa sürede yakaladı. Yakalanan şahsa vatandaşlar tepki gösterdi. Olaya engel olan bekçiler tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büroya götürülen şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - SAMSUN