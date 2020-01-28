Emeklililk reformunu protesto eden Fransız itfaiyeciler 2. kez Paris sokaklarında
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Emeklililk reformunu protesto eden Fransız itfaiyeciler 2. kez Paris sokaklarında

Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan binlerce itfaiye memuru daha iyi koşullarda çalışmak ve emeklilik risk paylarının artırılması amacıyla protesto gösterisi düzenledi.

28.01.2020 22:57 | Son Güncelleme: 28.01.2020 22:57

'nın başkenti 'te toplanan binlerce itfaiye memuru daha iyi koşullarda çalışmak ve emeklilik risk paylarının artırılması amacıyla protesto gösterisi düzenledi. 4 ay önce aynı nedenle sokaklara inen itfaiyeciler emeklilik risk paylarının yüzde 28'e çıkarılmasını istiyor.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Emeklililk reformunu protesto eden Fransız itfaiyeciler 2. kez Paris sokaklarında
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