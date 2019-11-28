Emeklilikte yaşa takılmak istemeyen Fransızlar ülke çapında greve hazırlanıyor
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Emeklilikte yaşa takılmak istemeyen Fransızlar ülke çapında greve hazırlanıyor

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında bulunan ama yıllardır gerçekleşemeyen emeklilik reformu yeniden ülke gündemine taşındı. Reformun olumsuz sonuç doğuracağını düşünen çok sayıda sendika, çalışanları greve çağırdı

28.11.2019 12:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:41
Emeklilikte yaşa takılmak istemeyen Fransızlar ülke çapında greve hazırlanıyor

Fransız 'un seçim vaatleri arasında bulunan ama henüz gerçekleşemeyen emeklilik reformu yeniden ülke gündemine taşındı. Reformun olumsuz sonuç doğuracağını düşünen çok sayıda , çalışanları greve çağırdı.


5 Aralık günü toplu taşımadan sağlık çalışanlarına, eğitimcilerden avukatlara, birçok sektörde aynı anda başlatılacak grevlerin ülkeyi günlerce kilitleyebileceği düşünülüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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