Emeklilikte yaşa takılmak istemeyen Fransızlar ülke çapında greve hazırlanıyor
Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında bulunan ama yıllardır gerçekleşemeyen emeklilik reformu yeniden ülke gündemine taşındı. Reformun olumsuz sonuç doğuracağını düşünen çok sayıda sendika, çalışanları greve çağırdı
Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında bulunan ama henüz gerçekleşemeyen emeklilik reformu yeniden ülke gündemine taşındı. Reformun olumsuz sonuç doğuracağını düşünen çok sayıda sendika, çalışanları greve çağırdı.
5 Aralık günü toplu taşımadan sağlık çalışanlarına, eğitimcilerden avukatlara, birçok sektörde aynı anda başlatılacak grevlerin ülkeyi günlerce kilitleyebileceği düşünülüyor. Euronews.com'da Görüntüle