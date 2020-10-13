Emeklilikte yaşa takılanlar nedir? EYT yasası nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar için son durum ne?

1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede EYT yasası nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar için son durum ne? Emeklilikte yaşa takılanlar nedir?

Vatandaşlar istene prim günlerini yatırsada yaşa takılmaları halinde emekli olma tarihleri erteleniyor. Peki, EYT nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar için son durum ne? EYT yasası nedir?

EYT NEDİR?

Prim gün süresini doldurmalarına rağmen yaş şartını yerine getiremedikleri için emekli olup aylık alamayan yüz binlerce kişi bulunuyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ( EYT ) prim ödemesi yapıldığı halde yaşı beklemek gerekmekte.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN SON DURUM NE?

Siyasi gündemin geçtiğimiz yıllarda en çok üzerinde durduğu konuların başında gelen Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların emeklilik haklarına ilişkin bazı modeller gündeme gelmişti. Özellikle 2018 yılı ve 2019 yılında sıklıkla konuşulan bu modellerin başında Finlandiya modeli geldi.

Finlandiya modelinde prim ve gün şartını sağlamış olan vatandaşların yaş şartını sağlamamaları durumunda da emeklilik hakkı tanınıyor. Bu kapsamda her eksik yıl için maaşlarda kesinti yapılırken Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların emekli olabilmeleri için bu modelin kullanabileceği konuşulmuştu. Bir dönem üzerinde durulan daha sonra unutulan bu konuya ilişkin basında yeni haberler çıkmaya başladı. Ancak hükümet kanadından resmi açıklama gelmedi.