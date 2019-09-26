Emeklilikte yaşa takılanlar kim? TBMM gündeminde hangi 3 yöntem var? Yeni yasanın maliyeti ne?

Emeklilikte yaşa takılanlar kim? TBMM gündeminde hangi 3 yöntem var? Yeni yasanın maliyeti ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Prof. Dr Vedat Bilgin’i, Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorununu araştırmak için görevlendirmesinin ardından, bu konu tekrar ülke gündeminin en önemli maddesi oldu.Peki, EYT kimleri doğrudan ilgilendiriyor ? Öne çıkan öneriler nedir ? Bütçeye maliyeti ne olacak?

26.09.2019 12:45
Emeklilikte yaşa takılanlar kim? TBMM gündeminde hangi 3 yöntem var? Yeni yasanın maliyeti ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sosyal Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr Vedat Bilgin'i, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununu araştırmak için görevlendirmesinin ardından, bu konu tekrar ülke gündeminin en önemli maddelerinden biri oldu.


Peki, EYT kimleri doğrudan ilgilendiriyor? Bütçeye maliyeti ne? Ön plana çıkan üç önemli öneri ne içeriyor? Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et