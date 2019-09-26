Emeklilikte yaşa takılanlar kim? TBMM gündeminde hangi 3 yöntem var? Yeni yasanın maliyeti ne?

26.09.2019 12:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sosyal Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr Vedat Bilgin'i, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununu araştırmak için görevlendirmesinin ardından, bu konu tekrar ülke gündeminin en önemli maddelerinden biri oldu.



Peki, EYT kimleri doğrudan ilgilendiriyor? Bütçeye maliyeti ne? Ön plana çıkan üç önemli öneri ne içeriyor? Euronews.com'da Görüntüle