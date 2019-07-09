"Emeklilik yatırım fonları ülkemizin geleceği için önem arz ediyor"

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Dr. Alp Keler, "Emeklilik yatırım fonları, sermaye piyasamız ile ülkemizin geleceği adına büyük önem arz ediyor. Günümüzde gelişmiş ülkelerde emeklilik yatırım fonlarının ülke büyümesine, yatırımcıların vadelerinin uzamasına büyük katkı sağladığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Keler Sermaye Piyasasında Gündem dergisinin Temmuz sayısında görüşlerini paylaştı.

Alp Keler, TSPB olarak çeşitli uluslararası kurumlara üye olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin uluslararası finansal piyasalardaki etkinliğini artırmak, iş birliklerini geliştirmek ve İstanbul Finans Merkezi Projesi'ne destek olmak amacıyla, üyesi olduğumuz kurumların çalışmalarına katılıyor ve yönetimlerinde aktif rol alıyoruz. Birlik olarak Asya Menkul Kıymetler Forumu (Asia Securities Forum-ASF) Genel Kurulu'na Kasım ayında İstanbul'da ev sahipliği yapmanın yanı sıra Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi'nin (International Council of Securities Associations-ICSA) 2019 Yarı Yıl Toplantısını 3-5 Kasım 2019 tarihlerinde yine İstanbul'da gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizin ve sermaye piyasalarımızın tanıtımı açısından büyük önem taşıdığına inandığımız söz konusu toplantılarla, Kasım ayında ASF ve ICSA üyelerini bir araya getirerek, ABD, Avrupa ve Asya'yı kapsayacak şekilde, dünya gündeminin İstanbul'da daha geniş bir temsil ile tartışılması fırsatını elde edeceğiz."

Birlik olarak üzerinde çalıştıkları ve düzenleyici otoritelere aktardıkları önemli konulardan birinin de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) olduğunu belirten Keler, "Emeklilik yatırım fonları, sermaye piyasamız ile ülkemizin geleceği adına büyük önem arz ediyor. Günümüzde gelişmiş ülkelerde emeklilik yatırım fonlarının ülke büyümesine, yatırımcıların vadelerinin uzamasına büyük katkı sağladığını görüyoruz. Ülkemizde ise emeklilik yatırım fonlarının, ülke milli gelirine göre küçük olduğunu ve sistemden erken çıkışların olduğunu gözlemliyoruz. Halihazırda uygulanan BES modelinin daha başarılı olması yönünde; yatırımcıların varlık dağılımını doğru yapabilmeleri için bilgilendirilmelerinin ve fonlarını daha fazla sayıda alternatif arasından seçebilmelerinin sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de BES katılımcılarının aktif çalışma hayatlarında yapacakları birikimlerle, emeklilik döneminde refahlarını asgari bir kayıpla sürdürecek gelir akışı sağlamalarını hedeflenmesi gerektiğini aktaran Keler, "Yapılacak birikimlerle finansal sistemimizin daha da gelişeceğine, yeni ürünlerle daha gelişmiş bir finansal sistem yaratılarak, dış dünyadaki olumsuz gelişmelerden daha az etkilenen bir yapı içinde ihtiyacı olanlara düşük maliyetli finansman imkanı sağlanacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA