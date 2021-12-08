Emeklilik yaşı düştü mü? EYT çıkar mı? Emeklilikte yaşa takılanlar için son gelişmeler

Emeklilik yaşı düştü mü? Eyt çıkar mı? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. AK Parti'nin EYT başta olmak üzere emeklilikte yaşa takılanlar için erken emeklilik düzenlemesi ile asgari ücret ve emekli maaş zammı konusunda çalışma yaptığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İşte, emeklilikte yaşa takılanlar için son gelişmeler

EMEKLİLİK YAŞI DÜŞTÜ MÜ?

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; destekler emekli maaşından, asgari ücrete, ve AK Parti'nin bugüne kadar net şekilde karşı çıktığı emeklilikte yaşa takılanlar da yer alabilir. Haber e göre yapılan çalışmanın sonuçlarına maliyetlere göre hangi desteklerin sağlanacağına karar verilecek. Gazetenin haberine göre EYT konusunda Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak. Buna göre, bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme değerlendiriliyor. Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak. Çalışmayla ilgili olarak maliyet analizi yapılacak.

Kısmi emeklilik nedir, kısmı emeklilik yaşı kaç?

9 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik denilmekte. EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadın ise 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor. Bir diğer formül ise sürelerin tamamlanmış olması. Bu formülde ise 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınmakta.

Yani kadınlarda 20 senelik (7200 gün), erkeklerde ise 25 yıllık (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor. 2021 senesinden 25 yıl geriye gittiğimizde 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar bu kapsama girmekte.

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