Emeklilik Vaadiyle 53 Bin Lira Dolandırıldılar

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hüseyin ve Dudu Ayışık çiftini emekli yapma vaadiyle 53 bin lira dolandırdılar. 10 gün önce çiftin kırsal Şarköy Mahallesi'ndeki evine gelen genç bir kadın, Dudu Ayışık'a misafir olurken, SGK'dan geldiğini ve emekliliğine yardımcı olacağını söyledi. Emeklilik için 3 bin 600 gününün olduğunu anlatan kadın 62 bin lira istedi. 40 bin lira hazırlaması halinde de kendisine yardımcı olacağını, daha sonra da doğum borçlanması yapılması gerektiğini bildirdi. 62 yaşındaki Dudu Ayışık'ı ikna eden kadın evden ayrıldı. Ayışık, komşulardan da 10 bin lira borç alırken, 53 bin lira para hazırladı. Daha sonra eve gelen bir erkek, 63 yaşındaki koca Hüseyin Ayışık ve Dudu Ayışık'la buluştu. Yaşlı çift 53 bin lirayı adama teslim etti. Parayı alan adam bir hafta içinde makbuz geleceğini söyleyerek ayrıldı. Makbuzun gelmediğini gören çift, dolandırıldıklarını anlayınca, savcılığın yolunu tuttu. Akşam saatlerinde evinin kapısını bir kadının çaldığını anlatan 2 çocuk annesi Dudu Ayışık, "Uzun boylu siyah saçlı zayıf bir kadın evime geldi. 'Teyze ben senin sigorta işlerine yardımcı olmak için geldim' dedi. 'Senin 3 bin 600 gününü tamamlaman lazım' dedi. 62 milyar tuttuğunu söyledi. 10 milyar lira ödünç para buldum. Daha sonra evimize gelen bir adam eşimi arabasına almış, beni de buldu. Adı Yunus veya Yusuf olacak. Bizi aracına alan adama 53 bin lirayı eski otogarın orada verdik. Makbuz gelmeyince dolandırıldığımızı anladık. Savcılığa şikayette bulundum" dedi.

(İHA)