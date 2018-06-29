Emeklilik Paraları Bulununca Sevinç Gözyaşı Döktüler

Samsun'da eşinin emekli olmak için bankaya yatırmaya gittiği 27 bin 200 lirayı düşüren Fatma Yıldırım, polisin çalışması sonucunda para bulununca gözyaşı döktü.

Olay, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Nakliyat işi yapan evli ve 3 çocuk babası Muhammet Yıldırım, prim borcunu yatırıp emekli olmak için patronundan 15 bin 200 lira aldı, 12 bin lira da oğlu kredi çekti. Yıldırım, 27 bin 200 lirayı da yanına alarak bu sabah eşi Fatma Yıldırım'ı sağlık merkezine götürdü. Fatma Yıldırım, parayı arabada bırakmak istemeyerek eşinin ısrarlarına rağmen paraları eteğine koyarak arabadan indi. Yıldırım, sağlık merkezinin önünde inerken eteğinde bulunan para dolu zarfı düşürdü ve sağlık merkezine girdi. Muhammet Yıldırım ise olay yerinden otomobiliyle ayrıldı. Bir süre sonra paranın araçta olmadığını fark eden Muhammet Yıldırım, eşini aradı. Eşi Fatma ise paranın kendisinde olmadığını söyledi. Paranın düştüğünü fark eden Muhammet Yıldırım geri döndü ancak parayı bulamadı. Fatma Yıldırım vve Muhammet Yıldırım, olayın ardından emniyete haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden parayı yerden alan şahsı buldu. Parayı bulan zabıta M.S. (35), yerde bulduğu parayla birlikte Gazi Polis Merkezine götürüldü. Polisin çalışması sonrasında bulunan para, gözü yaşlı aileye verildi.

"Paramda haram yok"

Sabahlara kadar şoförlük yaptığını anlatan Muhammet Yıldırım, "Emekli olmak için para yatırmaya bankaya gidiyordum. Hanım rahatsızdı, onu sağlık ocağına bıraktım. Para ilk olarak arabada vites kolunun oradaydı. Eşim parayı çalarlar diyerek yanına aldı. Ben bu zamana kadar para kaybetmedim dememe rağmen parayı alarak eteğine koydu. Sonra para eteğinden düşerek kaybolmuş. Eşime parayı sordum, aradık ama bulamadık. Parayı bulamayınca ekiplere başvurduk. Sabaha kadar direksiyon sallıyorum ben. Benim paramda haram yok ama çekecek çilemiz vardı. Allah başımıza bela verdi. Allah vatanımıza, milletimize, polisimize zeval vermesin. Polis arkadaşlar bir yudum suyumu bile içmediler. 'Abi bizim görevimiz' dediler. Su molası bile vermediler. Sizlere nasıl teşekkür ederim bilmiyorum" dedi.

"Parayla emekli olup, ilaçlarımı alacaktım"

Kaybettikleri parayla eşini emekli edip, ilaçlarını rahat bir şekilde almayı planladıklarını söyleyen Fatma Yıldırım, "Paramızın bulunmasında kimin emeği geçtiyse Allah razı olsun. Bu paralarla Bağ-Kur'u ödeyip emekli olacaktık. Bu parayı toparlayabilmek için çocuklarım kredi çekti, sağdan soldan topladık. Eşim rahatsızlığından dolayı çalışmakta zorlanıyordu. Emekli olursa rahat ederiz diye düşünmüştük. Kendim de siroz hastasıyım. İlaçlarımı alamayacak durumdaydım. Eşim emekli olursa ilaçlarımı rahat alırım diye düşünüyordum. Paramız artık bulundu. Allah emeği geçen herkesten razı olsun" diye konuştu.

Parayı bulan kişinin karakola başvurmadığını belirten Yıldım çiftinin oğlu Adem Yıldırım ise, "Annem sabah yolda giderken parasını düşürmüş. Yoldan geçen birisi de parayı alıp gitmiş. Parayı alan kişinin sonradan zabıta olduğunu öğrendik. Polisler konu üstünde çok çalıştı ve parayı alan adama ulaştı. Parayı iyi bir niyetle almamış gibi gözüküyor. Zabıta ifadesinde, '4-5 gün içerisinde haberlere çıkarsa veririm' demiş" şeklinde konuştu.

Paranın düşme ve bulunma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - SAMSUN